Coronavirus: positivo Garay, primo caso in Liga. Il difensore: "Sto bene, devo solo rimanere isolato"

Nuovo caso di positività a Coronavirus per quanto riguarda il mondo del calcio. Stavolta si tratta di un calciatore del Valencia, Ezequiel Garay. Primo caso di Covid-19 in Liga spagnola, dunque. A comunicare la notizia è stato proprio il difensore argentino con un post sul proprio profilo Instagram: "E' chiaro che il 2020 l'ho cominciato col piede sbagliato. Sono risultato positivo al Coronavirus. Sto bene e non mi resta che seguire le istruzioni delle autorità sanitarie e rimanere isolato".

Il calciatore era già alle prese con il recupero da un infortunio al crociato, e dovrà ora fronteggiare questo nuovo problema.