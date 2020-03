Coronavirus, Panucci a sostegno dello Spallanzani: "Con un piccolo gesto possiamo ottenere un grande risultato" (VIDEO)

Anche Cristian Panucci si unisce agli altri giocatori ed ex giocatori della Roma che hanno aderito alla campagna in favore dell'Ospedale Spallanzani che in questi giorni di emergenza sta fronteggiando la crisi sanitaria causata dal Coronavirus. "Anche io insieme alla ASRoma aderisco ad aiutare tutti i medici e gli infermieri dell'Ospedale Spallanzani, che stanno facendo uno straordinario lavoro per poter combattere questo COVID-19, per poter aiutare tutte le persone a non soffrire e uscire fuori da questo virus. Con un piccolo gesto possiamo ottenere un grandissimo risultato per aiutare tutti i malati di coronavirus di tutta Italia. Donate e aiutiamoci a vicenda per ottenere un grande risultato" è l'appello dell'ex difensore giallorosso in un video pubblicato dalla Roma sul proprio profilo Twitter.