Coronavirus, nuova asta per lo Spallanzani: la Roma mette in palio due biglietti con Walkabout

La Roma torna a scendere nuovamente in campo al fianco dell'Ospedale Spallanzani in questi giorni in lotta contro l'emergenza Coronavirus. Il club giallorosso, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha messo all'asta due biglietti per una partita che si disputerà all'Olimpico nella prossima stagione, comprensivo di Walkabout. Il ricavato sarà devoluto all'ospedale romano. Questa la nota:

"In palio da oggi sulla nostra piattaforma di aste benefiche c'è un'esperienza esclusiva per due persone all'Olimpico in occasione di una partita a scelta della Roma nel prossimo campionato. I due biglietti comprendono il Walkabout che nel prepartita permette di accedere negli spogliatoi e a bordocampo, con la possibilità di incontrare i calciatori giallorossi nel post partita. Inoltre, chi si aggiudicherà i biglietti, assisterà alla partita in tribuna Players Zone, a pochi passi dalla panchina della Roma, con accesso all'area ospitalità nella sala 1927 nel prepartita e nell'intervallo. Tutto il ricavato sarà devoluto in favore dell'ospedale Lazzaro Spallanzani per la lotta al COVID-19".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE