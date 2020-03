Coronavirus, morti oltre 40 medici in tutto il mondo: l'iniziativa della Roma in onore del personale medico

In Italia e nel mondo non si placa l'emergenza Coronavirus. Si stima che almeno 18 medici siano morti di Covid-19 in Italia. In tutto il mondo, oltre 40 membri del personale medico hanno perso la vita durante il trattamento di pazienti contagiati. Così da questa settimana la Roma inizierà a onorare i medici che hanno perso la vita facendo conoscere al mondo intero i nomi di chi ha dato la propria vita negli ospedali per sconfiggere il virus: i primi sono i medici italiani Giuseppe Finzi e Marcello Natali, il francese Jean-Jacques Razafindranazy e l’infermiera iraniana Narjes khanali Zadeh.

At least 18 doctors have died of Covid-19 in Italy. Around the world, more than 40 medical staff have lost their lives whilst treating patients with coronavirus. From Italy to Iran, this week #ASRoma will start honouring the brave medical staff who work on the frontline every day pic.twitter.com/RoOd1gycZW

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 22, 2020