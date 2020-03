Coronavirus, Malagò: "Ripresa delle attività sportive? Comanda il Covid-19, navighiamo a vista"

SKY SPORT - Tutto lo sport italiano, e non solo, è fermo a causa dei rischi derivanti dal contagio da Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. Di questo ha parlato il presidente del CONI Giovanni Malagò il quale, intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare, ha dichiarato: "Tutti gli sport stanno giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, stanno fissando un'ipotesi di data di inizio delle attività. Teoricamente ognuno ha un’ambizione e una speranza, che prima o poi si ritorni alla normalità. Qui comanda solo un soggetto, che si chiama Coronavirus. Ma è anche normale che chi ha ruoli di responsabilità e rappresenta un'istituzione in un contesto specifico deve sperare o ipotizzare di programmare un lavoro in una certa data. Se questo non sarà possibile è chiaro che uno deve nella propria testa programmare un piano B e questo sta già succedendo. La verità è che tutti navighiamo a vista".