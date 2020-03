Coronavirus, l'Italia Campione del Mondo lancia una raccolta fondi. Perrotta: "Torneremo a festeggiare più di prima! Insieme ce la faremo"

Nella lotta al coronavirus anche la Nazionale italiana campione del Mondo nel 2006 ha deciso di scendere in campo. A comunicarlo con un post sul proprio profilo di Instagram è Simone Perrotta, ex giocatore della Roma, che dichiarato di aver lanciato con i propri compagni una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana. Questo il suo messaggio: "Torneremo a festeggiare più di prima! Insieme ce la faremo. Con i miei compagni del mondiale 2006 abbiamo avviato una raccolta fondi da destinare all'Ente Nazionale della Croce Rossa Italiana, per aiutare il nostro paese in questo momento difficile. Uniti vinceremo ancora!".