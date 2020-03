Coronavirus, limitazioni per entrare e uscire dalla Lombardia. Restrizioni anche per alcune province di Piemonte, Emilia Romagna e Veneto

Il Governo continua a provare in tutti i modi ad arginare l'emergenza coronavirus. Sembra infatti in fase di completamento un piano per limitare gli ingressi e le uscite dalla regione Lombardia. Sarà possibile farlo solo per gravi e improrogabile motivi o per esigenze lavorative. Inoltre verranno chiusi musei, palestre, piscine e teatri; rimarranno aperti bar e ristoranti, dove però bisognerà riuscire a far mantenere ai clienti la distanza di un metro per non far scattare la sospensione dell’attività. Questa stessa misura sarà adottata anche in altre province di Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, in particolare sarà valida a Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Per quanto riguarda le partite di Serie A fino a questo momento non è stata emessa alcuna comunicazione, quindi nella giornata di domani si dovrebbe giocare regolarmente il recupero della 26a giornata.