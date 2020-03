Coronavirus, Nainggolan a sostegno dello Spallanzani: "Aiutiamo chi ci sta aiutando con un piccolo o grande contributo" (VIDEO)

Anche Radja Nainggolan ha deciso di scendere in campo contro il coronavirus facendo una donazione all'Ospedale Spallanzani che sta affrontando questa emergenza sanitaria. L'ex centrocampista della Roma ha poi condiviso un video sui propri profili social dove invita le persone a fare lo stesso, contribuendo ad aiutare lo Spallanzani a combattere il COVID-19. Questo il messaggio del 'Ninja': "Sappiamo che stiamo attraversando un momento molto difficile. Chiedo a tutti di aiutare l'Ospedale Spallanzani per contrastare il coronavirus. Piccolo o grande contributo per aiutare chi ci sta aiutando".

Amazing gesture by Radja Nainggolan, who has just donated to #ASRoma’s campaign to help Lazzaro Spallanzani Hospital in Rome treat patients infected by #COVID19

To donate and help, click here ➡️ https://t.co/rglGKXYaQx pic.twitter.com/eFI0mdjM5N

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 13, 2020