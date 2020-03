Coronavirus, la Uefa punta a salvare le Coppe: ipotesi playoff, ma c'è il nodo ottavi e quarti

Concludere le coppe europee con un'inedito play off a 4 squadre, da disputare a Istanbul e Danzica (sedi designate per le finali di Champions ed Europa League) e rinviare l'Europeo al 2021, chiedendo alla Fifa di spostare il Mondiale per club. Sarebbe questa, secondo quanto riporta la stampa spagnola, l'ipotesi alla quale sta lavorando l'Uefa per salvare la stagione delle competizioni europee per club.

La proposta dovrebbe essere messa al voto nella riunione con le 55 federazioni nazionali prevista martedì prossimo. La Uefa avrebbe però bisogno di far giocare gli ottavi non disputati (tra cui Juve-Lione, Barcellona-Napoli, Siviglia-Roma e Inter-Getafe) e i quarti in partita unica, tutti in campo neutro

