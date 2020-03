Coronavirus, la Roma mette all'asta la maglia indossata da Florenzi contro il Liverpool: il ricavato sarà devoluto alla lotta a Covid-19 (COMUNICATO)

Un altro bel gesto da parte della Roma, che sul proprio sito ufficiale annuncia l'iniziativa di mettere all'asta la maglia indossata da Florenzi nella gara di andata contro il Liverpool, nella stagione '17/'18, penultimo match della splendida cavalcata giallorossa in quella edizione della Champions League. Questo il comunicato del club:

"L'AS Roma continua a scendere in campo al fianco dell’ospedale Lazzaro Spallanzani nella lotta al Coronavirus.

Da oggi in asta su Charity Stars c’è la maglia indossata da Alessandro Florenzi in casa del Liverpool nella semifinale di andata della Champions League 2017-18. Data l'emergenza nazionale per via della diffusione del COVID-19, il ricavato di questa asta sarà utilizzato per acquistare attrezzature diagnostiche e cliniche per migliorare l'assistenza ai pazienti contagiati, oltre alle forniture essenziali per facilitare il lavoro dei medici e degli infermieri impegnati a combattere contro il virus.

La base d'asta per la maglia indossata ad Anfield Road è di € 500".

(asroma.com)

