Coronavirus: la Roma mette all'asta la 22 di Zaniolo con dedica personalizzata per la lotta contro il Covid-19

Ennesima iniziativa benefica da parte della Roma in questo periodo di emergenza coronavirus. Come riferito in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club giallorosso, in collaborazione con CharityStars, ha messo all'asta la maglia 22 di Nicolò Zaniolo con tanto di autografo e di dedica personalizzata al miglior offerente. L'intero ricavato costituirà un importante contributo per la raccolta fondi istituito per la lotta contro la pandemia Covid-19. Di seguito il comunicato del club:

"Come parte del nostro sforzo di raccolta fondi nella battaglia contro Covid-19, abbiamo collaborato con CharityStars per mettere all'asta una maglia da trasferta 2019-2020 - firmata e personalizzata da Nicolo Zaniolo!

Oltre a firmare la maglietta, Zaniolo aggiungerà una speciale dedica personale al miglior offerente alla fine dell'asta.

La maglietta in palio viene fornita con il nome, il numero (22) di Zaniolo e la patch personalizzata della Serie A, che riconosce uno dei nostri giovani talenti più eccezionali, che è stato nominato il miglior giovane giocatore della lega la scorsa stagione".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE