Coronavirus, la Roma mette all'asta gli scarpini di Smalling autografati: il ricavato sarà devoluto allo Spallanzani

La Roma al fianco dell'Ospedale Spallanzani che in questi giorni difficili sta fronteggiando la pandemia Covid-19. Il club giallorosso, in collaborazione con CharityStars, ha messo all'asta un paio di scarpini di Chris Smalling con tanto di autografo. Il ricavato sarà interamente devoluto alla struttura sanitaria romana in lotta contro il Coronavirus. Questo il comunicato pubblicato dalla Roma sul proprio sito ufficiale:

"L'AS Roma continua a scendere in campo al fianco dell'ospedale Spallanzani per la lotta al Coronavirus. Alle aste già in corso si aggiunge quella per un paio di scarpini autografati di Chris Smalling e indossati in una delle partite della stagione 2019-20. Tutto il ricavato dell'asta sarà devoluto all'ospedale Lazzaro Spallanzani, in prima linea nella lotta al COVID-19".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE