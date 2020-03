Coronavirus: la Roma dona gel igienizzante e guanti nelle periferie della Capitale (FOTO)

Prosegue la distribuzione di materiale da parte di Roma Cares, nell’iniziativa del Club volta a contrastare il COVID-19. La Società giallorossa, infatti, nella mattinata di giovedì ha consegnato alla parrocchia di San Giovanni Maria Vianney, a quella di San Paolo della Croce, a quella di Santa Maria Madre del Redentore e allo Studio poli-medico Solidale ODM Onlus 500 flaconi da 80 ml di gel igienizzante per mani e 2.000 guanti in lattice ciascuno. I materiali saranno distribuiti dai parroci e dalle suore alle persone più bisognose che vengono sostenute quotidianamente dalle rispettive comunità. In Italia si sta vivendo una grave crisi dovuta all’epidemia da Coronavirus, dove il bilancio dei deceduti ha superato quello registrato finora in Cina: sono infatti 3.400 le vittime su più di 41.000 persone contagiate.

La Roma ha avviato la scorsa settimana una campagna in favore dell’Ospedale Spallanzani, l’Istituto Nazionale delle Malattie Infettive che sta combattendo contro il Coronavirus in prima linea. Su GoFund me è possibile donare anche solo cinque euro, per fornire materiali diagnostici e clinici a medici e infermieri che ogni giorno tentano di salvare delle vite. Oltre alle consegne di oggi, la Società ha già distribuito 13.000 mascherine in diversi ospedali della Capitale.

Clicca qui per dare il tuo contributo per arginare il COVID-19.

(asroma.com)