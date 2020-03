Coronavirus: la Roma distribuirà cibo e un kit sanitario agli abbonati over 75

La Roma prosegue l'impegno per cercare di far fronte all'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia. Dopo le numerose iniziative messe in atto nei giorni scorsi, il club giallorosso ha annunciato che da venerdì inizierà a distribuire beni di prima necessità a tutti gli abbonati con più di 75 anni, che riceveranno a casa un box di Roma Cares contenente cibo e presidi sanitari utili per proteggersi in questo periodo di emergenza per il Coronavirus.

