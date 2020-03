Coronavirus, la Pietro Chiodi Soccer Management dona 10 mila euro allo Spallazani

In questo periodo di emergenza una delle priorità è quella di raccogliere il maggior numero possibile di fondi da donare alle strutture ospedaliere. In questa gara alla solidarietà non ci sono solo i calciatori, ma anche le agenzie di procuratori come la Pietro Chiodi Soccer Management, che tra i suoi assistiti vanta anche l'ex tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco, che ha donato 10 mila euro all'ospedale romano. Con questa cifra sarà possibile acquistare macchinari e dispositivi utili a fronteggiare l'emergenza del Covid-19.