Coronavirus: la Nazionale turca in contatto con Roma e Milan preoccupata per la salute di Under e Calhanoglu

L'emergenza Coronavirus sta bloccando tutti i campionati nazionali d'Europa. Tra questi ovviamente anche la Serie A dove sono stati sospesi per alcuni giorni gli allenamenti delle varie squadre. Intanto la Nazionale turca, tramite il medico Ufuk Senturk, è in contatto con la Roma e il Milan per rimanere aggiornato sullo stato di salute di Cengiz Under e Hakan Calhanoglu. L'esterno giallorosso, alle prese con un affaticamento al quadricipite, è ora a casa e vi rimarrà almeno fino a domenica prossima alla ripresa degli allenamenti, mentre il classe 1994 rossonero è in Germania con la sua famiglia.

(fotomac.com.tr)

