Coronavirus, il Roma Club Forlì dona 1000 euro alla Protezione Civile: "La battaglia contro Covid-19 non conosce colori, è il nostro modo per dire 'grazie'"

Un gesto di grande solidarietà quello cui si è dedicato il Roma Club di Forlì, che in mattinata ha inviato un bonifco bancario al Coordinamento Provinciale di Forlì-Cesena della Protezione Civile l'importo di € 1.000,00 che rappresenta il ricavato della raccolta fondi operata tra i propri associati. L'iniziativa è stata ideata al fine di permettere l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), che risultano necessari per svolgere in sicurezza le proprie mansioni, durante questo periodo di emergenza sanitaria.

Queste le parole con cui il Roma Club Forlì ha commentato la lodevole iniziativa: "Si tratta di un segno di vicinanza agli operatori impegnati nella difficile battaglia contro il virus, che non conosce colori, in quanto nessuno può rimanere inerme davanti a quanto avviene. Si tratta, inoltre, del nostro modo per dire GRAZIE".