Coronavirus, il Ministro Spadafora: "Nessuno vuole casi in Serie A, farei un gesto forte e sospenderei il campionato"

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto al programma sportivo di Rai 2 Quelli che il calcio per discutere dell'emergenza coronavirus in relazione alle partite di Serie A. Queste le sue parole: “Nessuno vuole aspettare il primo contagio in campionato per fermare la Serie A. L’appello ai calciatori è fare attenzione alle partite che si disputeranno. Sospendere il campionato? L’evoluzione della situazione è continua, la priorità è la salute generale. Io farei un gesto forte e sospenderei. Perché si sta giocando? Non è il Ministro che ha deciso, perché non ne ha modo. Vedremo martedì cosa farà la Federazione. Non condivido la scelta della Lega Serie A di giocare. L’emergenza sanitaria non finirà tra qualche giorno, ma solo con responsabilità di ciascuno. Potrebbero esserci conseguenze sul campionato, ma il calcio poi riprenderà come e meglio di prima quando sarà finito tutto".