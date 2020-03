Coronavirus: Higuain “scappa” in Argentina e viola la quarantena imposta dalla Juventus

Gonzalo Higuain ha lasciato l'Italia la scorsa notte per sfuggire al Coronavirus e rientrare in Argentina. Il calciatore, che ha così violato la quarantena imposta dalla Juventus dopo la positività al CoVid19 di Rugani, si è presentato all'aeroporto di Torino Caselle con una certificazione medica che dichiarava come lui non fosse positivo al coronavirus e con un jet privato che lo attendeva in pista. Per questo gli agenti della Polaria non hanno potuto far altro che autorizzare il volo.

Il campione bianconero vuole raggiungere l'Argentina, ma i voli per il suo Paese dall'Italia sono tutti bloccati e così ha organizzato un trasferimento con la sua famiglia per raggiungere prima la Francia, poi la Spagna e da lì volare verso il Sudamerica.

(repubblica.it)

