Coronavirus, Gravina: "La priorità è terminare i campionati entro l’estate, senza compromettere la stagione 2020-21. Sapevamo di non poter riprendere prima di maggio"

RADIO CUSANO CAMPUS - Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica per parlare di come lo sport, in particolare la Serie A, stia provando a uscire da questo momento di crisi causato dal coronavirus. In particolare l'argomento di discussione è stato relativo alla ripresa della competizione, che stando alle sue parole deve essere portata a termine. Queste le sue parole.

"La priorità è terminare i campionati entro l’estate, senza compromettere la stagione 2020-21. Non possiamo permetterci un’estate piena di contenziosi sul profilo procedurale e legale. Vincenzo Spadafora ha detto che proporrà il blocco delle attività sportive fino alla fine di aprile compresi gli allenamenti, ma io aspetterei la decisione del Consiglio dei Ministri. Certo è un messaggio che richiede alcune riflessioni. La prima riguarda il momento di grande difficoltà che stiamo vivendo e che sta cambiando i nostri modelli di vita. I nostri campionati sicuramente non riprenderanno prima di maggio, questo era uno scenario che avevamo già ipotizzato".