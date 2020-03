Coronavirus, giocatore della Reggiana risultato positivo

Nuovo caso di coronavirus nei campionati professionistici di calcio. Come riporta Nicolò Schira, giornalista de Il Giornale, rende noto attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter che è stato trovato positivo un calciatore della Reggiana, che milita in Lega Pro. Come si può leggere all'interno del tweet questo sarebbe stato già ricoverato presso l'ospedale di Crema.

Intanto in #LegaPro altro calciatore positivo al #Coronavirus: si tratta del terzino della #Reggiana Alessandro #Favalli, che è già stato ricoverato presso l’Ospedale di Crema — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 8, 2020