VIDEO - Coronavirus, Gigi Proietti a sostegno dello Spallanzani: "Bisogna aiutare chi combatte per noi in prima fila. L'importante è che siamo uniti"

Scende in campo anche Gigi Proietti per sensibilizzare alla lotta contro il Coronavirus: la corsa solidale per aiutare gli ospedali in prima linea per contenere l'emergenza Covid-19, tra questi lo Spallanzani, va ormai avanti da qualche giorno e l'attore romano ha voluto metterci la faccia, in un video pubblicato sul profilo Twitter ufficiale della Roma. Queste le sue parole:

"Salve, sono Gigi Proietti. Vogliamo combattere e battere il Coronavirus, ma per fare questo dobbiamo aiutare quelli che combattono per noi in prima fila. E allora l'AS Roma ha indetto una raccolta di fondi per sostenere l'ospedale Spallanzani: l'obiettivo è quello di raccogliere 500 mila euro. La cosa non è difficile, basta andare sul sito della Roma, fare un click e si versa quello che si vuole: poco o tanto non ha importanza, l'importante è che siamo uniti e, vedrete, ce la faremo. In bocca al lupo!".