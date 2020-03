Dopo la notizia di ieri, sulla positività al Coronavirus di Manolo Gabbiadini, l'attaccante della Sampdoria, intercettato dai microfoni del quotidiano, ha voluto aggiornare tutti sulle sue condizioni: "Oggi non ho neppure la febbre, solo un po’ di mal di gola, però vediamo come evolve la situazione. Mi spiace ovviamente per i disagi provocati a tutti…”.

(il Secolo XIV)