Coronavirus: Dybala e la sua compagna positivi al tampone, terzo caso nella Juventus. L'attaccante: "Siamo in perfette condizioni" (FOTO)

Terzo caso di positività a Coronavirus nella Juventus. Dopo Rugani e Matuidi è infatti arrivata un'altra brutta notizia in casa bianconera: si tratta di Paulo Dybala, che ha annunciato l'esito del test sul proprio profilo Instagram. Positiva anche la compagna del calciatore. Questo il messaggio con cui l'argentino ha annunciato la notizia: "Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!"