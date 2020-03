Coronavirus: donazione all'Ospedale Spallanzani anche da parte dell'UTR (FOTO)

Non solo i calciatori, anche i tifosi stanno dando il loro contributo per combattere il Coronavirus. COme ad esempio l’Unione Tifosi Romanisti, con a capo Fabrizio Grassetti, che ha aderito alla raccolta fondi organizzata dall'As Roma per l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma donando 1000 euro. Ecco il ringraziamento del club giallorosso: “Un grande ringraziamento a Fabrizio Grassetti e all’Unione Tifosi Romanisti per la donazione di € 1.000 alla campagna di raccolta fondi per il Covid-19 della Roma per l’ospedale Lazzaro Spallanzani”.

A massive thank you to Fabrizio Grassetti and all at Unione Tifosi Romanisti for the €1,000 donation to #ASRoma's #COVID19 fundraising campaign for Lazzaro Spallanzani hospital in Rome. ?

If you want to donate, even €10, it can make a difference: https://t.co/JRztPq1Inb pic.twitter.com/1K8QFdqJEi

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 17, 2020