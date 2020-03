Coronavirus, dietrofront Lotito: la Lazio posticipa la ripresa degli allenamenti

Alla fine Claudio Lotito ha ceduto: la Lazio non riprenderà gli allenamenti domani come annunciato nei giorni scorsi. Nei giorni scorsi il presidente biancoceleste era stato protagonista di un duro scontro con gli altri club di A riguardo la ripresa dell'attività sportiva. Con lo scenario cambiato dopo le ultime decisioni del Governo sull'emergenza coronavirus, oggi è arrivata la retromarcia. Con uno scarno comunicato, la società ha annunciato che la ripresa degli allenamenti, precedentemente fissata per lunedì 23 marzo, è stata posticipata a data da destinarsi.

(sslazio.it)