Coronavirus, Di Maio: "Vicino a Spadafora. Il calcio si fermi"

In un lungo messaggio su Facebook il Ministro degli Esteri, Luigi Di Mario, ha parlato dell'emergenza Coronavirus richiedendo il massimo della responsabilità dei cittadini, con un riferimento anche al mondo del calcio: "Ci sono misure che richiedono il massimo della responsabilità, lo dico al mondo del calcio. Esprimo la mia vicinanza al Ministro Spadafora che in questo momento sta cercando di convincere tutto il mondo del calcio che è meglio non giocare. Perché se ci sono dei giocatori positivi, questi a loro volta possono contagiarne degli altri e, tornando a casa, possono contagiare altri cittadini".