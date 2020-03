Coronavirus, Carles Perez a supporto dello Spallanzani: "Sono giorni difficili, ma insieme possiamo farcela" (VIDEO)

L'Ospedale Spallanzani è una di quelle strutture sanitarie che sta fronteggiando questa pandemia Covid-19. Anche Carles Perez, come altri giocatori della Roma, ha voluto fare il proprio appello attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram invitando le persone a sostenere lo Spallanzani tramite una donazione. Questo il messaggio dell'attaccante giallorosso in italiano: "Ciao ragazzi sono giorni difficili ma insieme possiamo farcela. Seguiamo le indicazioni, restiamo a casa e supportiamo chi è in prima linea contro il coronavirus. L'Ospedale Spallanzani ha bisogno anche del nostro aiuto per affrontare questa dura battaglia. Aiutiamo con una donazione"