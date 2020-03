Coronavirus, Borrelli (capo Protezione Civile): "Allargare la zona rossa a tutta la Lombardia? Domani la decisione"

Non è ancora esclusa l'ipotesi di allargare la zona rossa a tutta la regione Lombardia visto l'aumento del numero dei contagi per Coronavirus in quei territori. A rivelarlo il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli intervenuto oggi in conferenza stampa dove ha dichiarato: "Possibile estensione della zona rossa a quasi tutta la regione Lombardia? Domani sapremo la decisione". Se così fosse alcune squadre di Serie A come Atalanta, Brescia, Inter e Milan non giocherebbero neanche a porte chiuse.