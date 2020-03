Dopo aver messo all’asta le maglie di Zaniolo e Florenzi e gli scarpini di Smalling, la Roma mette all'asta la maglia dei giallorossi firmata da tutti i giocatori. Tutti i proventi, come nei casi precedenti, andranno nella raccolta fondi Covid-19 per conto dell’ospedale Lazzaro Spallanzani.

? Bid now for a home shirt signed by our men's squad ?

➡️ https://t.co/dp2ZvTruJp

All proceeds go towards our #COVID19 relief effort ❤️? pic.twitter.com/Xs3feL69Mu

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 25, 2020