Coronavirus: colloqui in corso tra ECA e UEFA per raggiungere un accordo per il fair play finanziario

La giornalista spagnola Arancha Rodrìguez attraverso il proprio profilo Twitter ha rilasciato la notizia che in questi giorni l'ECA, European Club Association, e la UEFA stiano discutendo per raggiungere un accordo riguarda al fair play finanziario, visto che l'emergenza coronavirus sta creando molti problemi, soprattutto economici, ai vari club. Inoltre sembra che la stessa FIFA stia discutendo un regolamento dello status dei calciatori. Le varie Leghe Nazionali stanno già negoziando con l'organo alla ricerca di soluzioni adeguate per rendere la crisi meno grave.

Además, informa que la FIFPRO y las Ligas ya negocian en busca de soluciones adecuadas para que la crisis sea menos dura. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) March 26, 2020