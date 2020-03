L'effetto Coronavirus travolge anche la trattativa che sembrava ormai conclusa per il passaggio di proprietà della Roma. Come riferisce l'emittente satellitare, infatti, l'accordo che era stato raggiunto è ormai saltato e, semmai l'affare ripartirà, sarà su basi totalmente diverse rispetto a quelle che avrebbero visto firmare un accordo tra Pallotta e Friedkin per più di 700 milioni di euro.

(Sky Sport)