Celebrity Hunted, Totti: "Mi sono nascosto anche tra i frati, li ho già invitati a casa mia per vedere insieme le puntate"

In vista dello show televisivo prodotto da Amazon che lo vedrà comparire come uno dei protagonisti, Celebrity Hunted, Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale. Queste le sue dichiarazioni: "Ho avuto nostalgia di casa ma mi sono divertito, soprattutto perché ho sfruttato la forma fisica allenata per anni sui campi da calcio per sfuggire velocemente a chi mi inseguiva. Il programma è davvero divertente e imprevedibile: a un certo punto mi sono nascosto pure tra i frati di un convento! Anzi, li ho già invitati tutti a casa mia per vedere le puntate".

(tv sorrisi e canzoni)