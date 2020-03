Celebrity Hunted, Totti: "E' la prima volta che scappo dalle guardie" (VIDEO)

A pochi giorni dal lancio di Celebrity Hunted, il programma televisivo prodotto da Amazon che vedrà protagonisti diversi personaggi famosi nel tentativo di sfuggire all'occhio dei riflettori, ha rilasciato una breve intervista per il profilo Instagram della trasmissione Francesco Totti, uno dei protagonisti dello show. Queste le sue dichiarazioni.

Quale sarà la tua strategia?

"La mia strategia non la conosco nemmeno io perciò sarà molto difficile scoprirmi, valuterò ora dopo ora e minuto dopo minuto quale sarà la strada migliore per fuggire.

Hai un'idea su chi potrebbe vincere?

"No, sicuramente vincerà il migliore, quello che scapperà e si nasconderà il più possibile dalle guardie perciò vediamo e aspettiamo.

Il programma in 3 parole?

Sicuramente innovativo, nuovo, spettacolare. Spero che tutto possa andare nel migliore dei modi, sicuramente sarà così. Sta a noi attori principali dare un forte contributo"

Il tuo punto di forza?

Essendo la prima volta che scappo dalle guardie penso il mio carattere, il mio istinto, la mia voglia di arrivare alla fine.

Come ti farai aiutare dai tuoi fan?

Vabbè dai tanto manco mi riconoscono, nemmeno ci credono... Poi glie lo dirò lì al momento. Non dovete taggarmi, perchè se no ci beccano subito. Se taggate una foto con me trovano subito il posto in cui siamo, però se mi date un aiuto sarà ben accetto.

Dove si nasconderanno gli altri?

Più che nascondersi scapperano, poi non so dove andranno. Neanche io so dove andrò perciò... Posso immaginare che andranno il più lontano possibile

Come pensi che vivrai in incognito?

Come ho detto prima la vivo diversamente perchè per me è una prima esperienza in questo ambito lavorativo, perciò lo farò al 100%, darò tutto me stesso e sicuramente sarà un programma divertente e passionale. Qualcosa ci inventeremo.

Quali oggetti comprerai?

Se comprerò qualche oggetto non rimarrò in incognito perchè poi alla fine mi vedranno. Non so, valuterò giorno per giorno.

Comprerai parrucche o occhiali?

Se dovesse capitare per avere un aiuto in più perchè no.