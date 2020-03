Cagliari-Roma: le foto e i gol in cronaca di Max Guerra (VIDEO)

La Roma centra la seconda vittoria consecutiva in campionato superando il Cagliari a domicilio per 4-3. Vantaggio dei rossoblu con Joao Pedro, subito pareggiato da Kalinic e rimontato, prima della fine del primo tempo, dalla doppietta dell'attaccante in prestito dall'Atletico Madrid. Nella ripresa, le reti di Kluivert, Pereiro, Mkhitaryan e ancora Joao Pedro a pochi istanti dal 90', in tempo per regalare un recupero in ansia.