Burdisso: “Di Roma ho bellissimi ricordi, indimenticabile la sfida con l’Inter. De Rossi? Farà una grande carriera fuori dal campo”

Il protagonista di oggi in onda sull'emittente satellitare è stato Nicolas Burdisso. L'attuale ds del Boca ed ex giocatore della Roma ha parlato anche del suo trascorso in giallorosso e di Daniele De Rossi. Queste le sue parole:

Tu hai portato De Rossi al Boca. Com’è andata questa avventura?

La scelta di Daniele è stata calcistica per migliorare la squadra. Il tempo mi ha dato ragione ed il Boca ha vinto lo scudetto. Il contributo di Daniele è stato grandissimo grazie alla sua leadership. I suoi problemi fisici li avevo già considerati, quando ha giocato è stato importante. Alla fine ha scelto di tornare in Italia. Dall’esterno è stato bellissimo, abbiamo portato un grande campione. Daniele farà una grandissima carriera fuori dal campo.

Dieci anni fa c’è stato Roma-Inter. Che ricordo hai di quella stagione?

Quella giornata è indimenticabile come romanista, forti emozioni perché giocavo contro la mia squadra, i miei compagni, contro Mourinho. Quell’anno lottavamo contro l’Inter che era fortissima. Eravamo vicini ad uno scudetto storico. La cosa che mi rimane è la competizione. Quell’anno non abbiamo vinto, ma ho conosciuto un mondo nuovo. 10 anni dopo sarebbe stato bellissimo vincere lo scudetto. Ho un ricordo bello di Roma.