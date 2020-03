Bruno Conti cuore d'oro: il campione giallorosso sostiene atleti con sindrome di Down della FISDIR

“A tutti i ragazzi della FISDIR, che a noi hanno dato sempre una grande forza, in un momento così delicato, mando un grande abbraccio”.

Questo il pensiero di Bruno Conti, inviato alle atlete e agli atleti con sindrome di Down che svolgono attività sportiva grazie alla FISDIR e che, in questo periodo, sono fermi come i loro colleghi normodotati. La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, è stata tra le prime (già a dal 24 febbraio) a farsi carico della difficile decisione di interrompere le attività fino a metà aprile, rinunciando a oltre 10 eventi nazionali e 2 internazionali.

La World Down Syndrome Day (Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down) nasce nel 2006 e nel 2011 è stata riconosciuta ufficialmente anche dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È stato scelto il 21 marzo, cioè il 21/03, per sottolineare l’unicità della triplicazione (trisomia) del cromosoma 21 che è la causa della sindrome di Down.

L’emergenza COVID-19 ha reso difficile celebrare come di consueto la Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down, solitamente affidata al festeggiamento di vittorie nei tanti eventi nel calendario FISDIR. Sebbene non ci siano medaglie da conquistare durante questo periodo di stop forzato, non mancano i messaggi di supporto ai nostri atleti da parte di icone dello sport.

Assieme a Bruno Conti, infatti, anche Gianni Maddaloni, Maestro di Judo di Scampia che ha portato il figlio Pino dall’ombra delle Vele all’oro olimpico a Sydney 2000. A loro si aggiunge, la campionessa di atletica leggera con sindrome di Down, Nicole Orlando, capace di arrivare al grande pubblico televisivo venendo citata nel discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Mattarella.

Infine, in collaborazione con AVIS, sarà lanciato il documentario “Senza Confini”, che racconta come donazione, inclusione e generosità superino qualsiasi barriera. Anche quelle delle diverse abilità, rappresentate nel lavoro firmato dal regista Riccardo Iacopino da ginnaste con sindrome di Down. Tutti i contenuti saranno proposti sugli account social FISDIR durante l’arco della giornata.

FISDIR - La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, è la Federazione Sportiva Paralimpica cui il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Costituita nel febbraio 2009, la Federazione conta ad oggi circa 9mila tesserati tra tecnici, dirigenti e atleti. Tra questi, oltre 1500 sono ragazze e ragazzi con sindrome di Down capaci, a livello internazionale, di far vincere all’Italia 697 medaglie nelle diverse discipline praticate (atletica leggera, calcio a 5, ginnastica artistica e ritmica, judo, nuoto, nuoto sincronizzato, pallacanestro, sci alpino e nordico, tennis, tennistavolo).