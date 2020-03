Borsa: apertura positiva per il titolo 'As Roma'. +2,74%

Da ieri sera è tornato d'attualità il tema della cessione societaria della Roma prima con le indiscrezioni di una trattativa che, se non è saltata, vive un momento di forte difficoltà, poi con le rassicurazioni di Pallotta direttamente al nostro sito. Le voci sull'affare tra James Pallotta e il Friedkin Group però non sembrano aver spaventato la borsa, con il titolo 'AS Roma' che ha aperto col segno positivo: +2,74 l'incremento registrato alle 11.35.