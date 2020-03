Boca Juniors, Buffarini: "Ho parlato con Pastore, il nostro obiettivo è chiudere la carriera insieme al Talleres"

TERCER TIEMPO - Julio Buffarini, difensore del Boca Juniors, ha parlato all'emittente radiofonica argentina della possibilità di vedere Javier Pastore con la maglia del Talleres, club con cui il romanista ha iniziato la carriera e col quale vorrebbe chiuderla, come ha dichiarato in una recente intervista. Queste le parole di Buffarini: “Il mio sogno è ritirarmi con la maglia del Talleres e farlo a un buon livello. Ne ho parlato questi giorni con Pastore, chiedendogli come stava e gli ho detto che voglio tornarci insieme a lui. E’ un bell’obiettivo”.

