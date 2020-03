Atalanta, Toloi: "Scelsi la Roma per la presenza dei brasiliani in rosa, furono mesi importanti"

RIVISTA UNDICI - Alla rivista sportiva ha rilasciato un'intervista Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta con un passato anche alla Roma, con cui ha collezionato 5 presenze in Serie A. E il brasiliano classe '90 ha ricordato proprio il suo arrivo in giallorosso a gennaio del 2014: "In Brasile si parlava tanto di me, molte squadre mi volevano, ma io volevo il calcio europeo. E volevo l’Italia. Scelsi la Roma anche perché c’erano molti brasiliani in rosa che potevano aiutarmi. Mi fecero sentire subito a casa. Fossi andato in una squadra senza connazionali, chissà, avrei avuto più difficoltà e la mia storia sarebbe stata diversa. Alla fine raggiunsi l’obiettivo: farmi conoscere in Europa. Anche se la Roma non mi riscattò. Furono mesi importanti".

"Sono stato fortunato a incontrare Gasperini, è sempre molto concentrato. Sono a Bergamo da quando è arrivato il mister. Il suo lavoro è di altissimo livello. Ci ha fatto crescere, con lui siamo diventati tutti più forti", così su Gasperini e l'Atalanta.