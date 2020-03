AS Roma e Cashback World: partnership per i tifosi giallorossi (FOTO)

AS Roma e Cashback World hanno realizzato uno spot per promuovere il programma di loyalty dedicato ai tifosi giallorossi.

I fan dell’AS Roma conoscono bene la squadra, ma forse non tutti sanno cosa sia l’AS Roma Cashback Card. Grazie alla partnership tra la squadra di calcio e Cashback World, i tifosi giallorossi hanno a disposizione una Cashback Card creata appositamente per loro, grazie all’AS Roma Cashback Program. Iscrivendosi gratuitamente a questo programma, i sostenitori dell’AS Roma possono entrare a far parte di una shopping community che consente di ricevere un rimborso in denaro fino al 5% per qualsiasi acquisto, senza limiti di tempo né di scelta.

A spiegarci come funziona questa shopping community sono gli stessi giocatori della squadra - Bryan Cristante, Nicolò Zaniolo, Amadou Diawara e Javier Pastore- in un simpatico spot in onda su Roma TV da sabato 7 marzo, per un periodo di tre settimane. Come testimoniano i giocatori, gli iscritti all’AS Roma Cashback Program hanno a disposizione la AS Roma Cashback Card, una card con la quale è facile ottenere vantaggi da ogni acquisto effettuato all’interno del circuito.

Quali sono questi vantaggi? Oltre al rimborso di denaro, “Cashback” appunto, ad ogni acquisto gli iscritti alla community accumulano anche “Shopping Points”, ossia punti speciali tramite i quali è possibile usufruire di scontistiche e di offerte esclusive pensate per chi fa shopping nel circuito.

Per ottenere tutti questi vantaggi, basta iscriversi al sito dedicato cashback.asroma.com e si riceve da subito una Cashback Card digitale firmata AS Roma. Ci si può registrare gratuitamente anche presso uno degli AS Roma Official Store (a Roma, in via del Corso o in Piazza Colonna).

Oltre al sito, è disponibile anche la “Cashback App” giallorossa: il tifoso che si è registrato all’AS Roma Cashback Program può scaricare gratuitamente l’app e utilizzarla per fare più comodamente tutti i suoi acquisti nei negozi e siti convenzionati. I vantaggi dell’AS Roma Cashback Card, Cashback e Shopping Points, si possono ricevere presso 30.000 imprese convenzionate in Italia, tra cui 50 aziende della Grande Distribuzione e oltre 900 online store - sono 140.000 le imprese convenzionate in tutto il mondo.

Non solo la AS Roma Cashback Card consente di ricevere i vantaggi, i tifosi che aderiscono alla community hanno a disposizione anche un’ampia offerta di eVoucher: si tratta di gift card digitali per fare acquisti presso store fisici oppure online della Grande Distribuzione.

Tra i 900 store online a disposizione ci sono Booking.com, Nike.it, GazzettaStore.it, ePrice, Expedia, ma anche diversi marketplace tra i quali la piattaforma e-commerce myWorld.com, con cashback su milioni di prodotti. Aziende nazionali e internazionali, tramite questo marketplace, mettono a disposizione degli iscritti i loro prodotti, usando sempre la logica del "rimborso", rendendo così l'esperienza d'acquisto ancora più vantaggiosa dal momento che il cashback si somma a prezzi interessanti.

Grazie alla propria squadra del cuore, il tifoso può quindi risparmiare quando fa shopping online, quando si reca al supermercato, al distributore, al negozio di abbigliamento o in quello di giocattoli. Il cashback si riceve anche in pizzeria oppure quando si seguono le partite in trasferta o si parte per le vacanze. Un’unica community fatta da tante realtà diverse, per soddisfare tutte le esigenze. Ed è questo che ci raccontano i 4 protagonisti d’eccezione del nuovo spot. Cashback World e AS Roma insieme per fare del bene: a fronte di ogni acquisto fatto dai tifosi della squadra, oltre al rimborso, verrà devoluto l’1% in sostegno alla Roma Cares Foundation, una Onlus che ha come obiettivo quello di promuovere i valori educativi e positivi nello sport. Insomma, non solo vantaggi e rimborsi, il programma fedeltà è un sostegno concreto per il sociale, non solo è utile a chi lo usa, ma anche a chi ci sta intorno.