AS Roma: da venerdì il club distribuirà cibo e kit sanitario per gli abbonati over 75

Prosegue l'impegno della Roma nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Come annunciato in una nota ufficiale "nella giornata di venerdì l’AS Roma inizierà a distribuire un pacco contenente beni di prima necessità ai suoi abbonati con più di 75 anni di età. Con 42 di loro, però, il Club non è ancora riuscito a mettersi in contatto per organizzare la consegna. I box di Roma Cares, che all’interno includono generi alimentari e presidi sanitari utili a proteggersi in questo momento di emergenza, sono stati ideati per i sostenitori giallorossi più anziani, tra i più fragili durante l’epidemia da Covid-19. Ai 15 sostenitori sui 42 che non hanno avuto modo di parlare con il Club è stata inviata un’email, ma a 27 di loro la Società non è ancora riuscita a comunicare l’iniziativa".

Il contenuto della confezione sarà costituito da:

2 pacchi di pasta La Molisana (2 kg in totale)

4 bottiglie di passata di pomodoro

1 pacco di biscotti Gentilini AS Roma

2 pacchi di caffè

2 pacchi di zucchero

2 pacchi di farina

1 bottiglia di olio extra vergine di oliva

4 pacchi di sale

2 scatolette di tonno da 250 gr.

1 barattolo di marmellata

2 confezioni di riso

6 bottiglie di acqua

1 bottiglia di Birra Peroni

1 colomba

1 copia della Gazzetta dello Sport

1 kit contenente gel igienizzante per le mani e guanti in plastica

10 mascherine donate dal Roma Club Shangai

1 sciarpa dell'AS Roma "Voglio solo star con te".

"Questo è un momento molto preoccupante per tutti, ma in particolar modo per le persone più anziane del nostro Paese", ha detto Francesco Calvo, Chief Operating Officer dell’AS Roma. "Il governo e le autorità locali hanno consigliato alle persone in età avanzata di evitare di lasciare la propria abitazione e per questo abbiamo deciso di offrire loro dei beni di prima necessità utili in un periodo come questo. È un piccolo gesto da parte del Club, ma vogliamo esprimere loro tutta la vicinanza nonostante non possano venire a vedere alla stadio la loro squadra del cuore".

SE SEI UN ABBONATO OVER-75 O SE HAI UN AMICO O UN PARENTE CONTATTA L'AS ROMA: QUI LE MODALITA'

(asroma.com)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE