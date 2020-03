Aquilani: "Zaniolo sulla strada giusta per diventare un fuoricalsse. Pellegrini è il futuro della Roma" (VIDEO)

ROMA TV - Alberto Aquilani, ex centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha rilasciato un'intervista al canale televisivo ufficiale del club in cui ha parlato della sua nuova carriera da allenatore, del suo passato in giallorosso e della squadra allenata da Fonseca. Queste le sue parole:

Quando ho deciso di smettere di giocare avevo già l'idea di lanciarmi subito in questa nuova avventura che è il ruolo di allenatore. Sono stato allenato da tanti grandi allenatori e ho avuto la possibilità di vedere anche culture diverse avendo giocato sia in Inghilterra, che in Spagna e in Portogallo. Ora ho la possibilità di lavorare con Iachini che è un tecnico molto preparato.Sicuramente il calcio che mi piace è un tipo di calcio offensivo e di possesso, anche se, soprattutto in Italia, sapersi difendere resta fondamentale.

Fonseca?

Su Fonseca ho sempre avuto un pensiero positivo, quando ero in Portogallo lui allenava lo Sporting Braga e già si vedeva che era un allenatore promettente. Jorge Jesus ne parlava benissimo.

Zaniolo?

Zaniolo potenzialmente è un fuoriclasse. Ha una forza nelle gambe incredibile e questo si è visto già dal suo esordio a Madrid dove non si vedeva differenza tra lui e i giocatori più esperti. Per migliorare ancora deve trovare più continuità tra gol e assist ma la strada è quella giusta.

Pellegrini?

Io stravedo per Lorenzo, come giocatore e come ragazzo. Ho sempre detto che mi ci rivedo un po' per caratteristiche anche se non siamo così simili. Sicuramente è lui il presente e il futuro della Roma.

La tua gioia più grande con la Roma?

Il gol al derby resta l'emozione più grande vissuta in giallorossa, forse anche perché è la prima, ma ce ne sarebbero altre 1000