Viareggio Women’s Cup, esordio positivo per la Primavera giallorossa: 3-1 all'Inter

E' iniziata oggi con una vittoria l'avventura della Roma Femminile Primavera al Viareggio Women's Cup. Le ragazze di Fabio Melillo si sono imposte 3-1 sull'Inter nella prima giornata del girone 1: a segno per la Roma Pacioni, Landa e Corelli. Giovedì le giallorosse affronteranno l'Empoli, mentre la terza partita del girone è in programma sabato contro la Juventus.

