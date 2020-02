Verdone: "E' una Roma bipolare. Purtroppo non c'è una presidenza..."

E' tornato a parlare della sua squadra del cuore, in occasione della presentazione del suo ultimo film 'Si vive una volta sola', Carlo Verdone. L'attore, notoriamente romanista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portale specializzato sul calciomercato, per commentare il momento della Roma. Queste le sue parole:

"La Roma ora è una gran preoccupazione perchè adesso è bipolare. Con la Lazio ha fatto una gara eroica e poi si è afflosciata con squadre più o meno battibili. Purtroppo non c'è una presidenza: non sappiamo chi ha in mano la Roma e questo si riflette sullo spogliatoio. Il presidente deve scendere negli spogliatoi, deve incoraggiare ma si deve anche arrabbiare. Non c'è nessuno, siamo solo noi tifosi a vedere queste partite e questi saliscendi.. Ci siamo un po' rotti le scatole. Vediamo se viene questo Friedkin però ancora non sappiamo niente. Scudetto alla Lazio? Da Roma non scapperei però... mamma mia".

Quindi sulle proprietà straniere nel calcio: "In Italia nel calcio non li mette nessuno i soldi perchè è un gioco pericoloso e queste persone che arrivano dall'estero devono fare business in qualche modo. Però se non fanno business la squadra non basta".

(tuttomercatoweb.com)

