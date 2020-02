Venezia, Tacopina: "A Roma esperienza fantastica, abbiamo riportato il club a livelli altissimi"

Il presidente del Venezia Joe Tacopina, con un passato nell'organigramma societario della Roma, ha tenuto oggi una conferenza stampa nella quale ha parlato anche della sua esperienza in giallorosso: "Amo questo paese, sono stato il primo nordamericano a portare una proprietà statunitense in Italia e lo abbiamo fatto tre volte. Ho avuto esperienze straordinarie a Roma, a Bologna e a Venezia. Abbiamo riportato la Roma a livelli altissimi, il Bologna lo abbiamo riportato in Serie A, il Venezia in B nei miei cinque anni qui con ricordi indelebili"