Ursino (ds Crotone): "Florenzi? Conoscendolo sarà andato via perché non sentiva la fiducia di Fonseca"

TMW RADIO - E' intervenuto all'emittente radiofonica del sito di calciomercato Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, che ha commentato anche la recente cessione in prestito di Florenzi, passato proprio per il club attualmente in Serie B ad inizio carriera.

Florenzi è stato un tuo giocatore, cosa pensi della sua scelta di andare in Spagna?

"Conoscendo Florenzi penso sia andato via perché non sentiva la fiducia dell’allenatore. È un ragazzo splendido e penso sia stata la scelta giusta andare a giocare in ottica europeo. Penso che comunque debba giocare più avanti e non da terzino".

