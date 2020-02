Totti Sporting Club, nuovo acquisto 'giallorosso': preso Pizzarro (VIDEO)

Nuovo colpo per la Totti Sporting Club: la squadra di calcio a 8 ha messo a segno un acquisto di tutto rispetto da mettere a disposizione di mister Carlo Cancellieri. Si tratta di David Pizzarro, ex centrocampista, fra le altre, di Roma ed Inter. L'annuncio del tesseramento del cileno è avvenuto attraverso il profilo Instagram della Totti Sporting Club, che ha pubblicato un video per dare il benvenuto al Pek.