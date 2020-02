Totti a "C'è Posta per Te": sorpresa a due ragazzi affetti da sindrome di down

A due anni di distanza dall’ultima volta Francesco Totti è stato di nuovo ospite del programma di Maria De Filippi, "C'è Posta per Te". L'ex capitano giallorosso è stato il “regalo” per Luca e Samantha, due ragazzi con la sindrome di down ritenuti troppo possessivi dai genitori. L’ex numero dieci ha avuto il difficile compito di convincerli a non essere troppo legati alle proprie cose (borse, album dei calciatori, accessori della Roma e oggetti personali) e a iniziare a condividerle con più generosità: per farlo si è travestito con una lunga barba, capelli incolti e indossato occhiali e cappellino.