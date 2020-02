Tor di Valle: il passaggio a Vitek slitta a marzo

Servirà ancora tempo per l'ingresso nell'operazione stadio di Radovan Vitek. Eurnova, la società di Luca Parnasi che detiene i diritti dell’area di Tor di Valle, sarà l’ultima a passare di mano. Al momento, infatti, si attende che UniCredit firmi l’acquisizione da parte di Vitek della Capital Dev per poi passare a soddisfare i creditori di Parsitalia. Soltanto a quel punto si passerà ad Eurnova, che rappresenta circa il venti per cento dell’investimento totale.

In ogni caso, fanno sapere esponenti del gruppo di Parnasi , il vero business non sarà legato allo stadio, ma ai beni immobili (centri commerciali su tutti) contenuti negli altri asset.

(Gasport)